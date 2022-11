Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft schiebt sich am Nachmittag vor

Um 04:22 Uhr wies die Microsoft-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 233,95 EUR nach oben. Die Microsoft-Aktie legte bis auf 234,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 233,35 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 15.372 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.12.2021 bei 305,30 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,37 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Microsoft-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.11.2022 (217,00 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 7,81 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 322,63 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Microsoft am 25.10.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,35 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,27 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 50.122,00 USD gegenüber 45.317,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Microsoft wird am 24.01.2023 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9,51 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

