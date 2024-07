Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft wird am Mittwochnachmittag ausgebremst

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Microsoft. Zuletzt ging es für die Microsoft-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 415,95 USD.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,6 Prozent auf 415,95 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Microsoft-Aktie bis auf 412,25 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 420,59 USD. Der Tagesumsatz der Microsoft-Aktie belief sich zuletzt auf 2.601.131 Aktien.

Am 06.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 468,33 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Microsoft-Aktie 12,59 Prozent zulegen. Am 29.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 309,49 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 25,59 Prozent würde die Microsoft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 2,72 USD an Microsoft-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,27 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 477,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Microsoft am 25.04.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,95 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Microsoft ein EPS von 2,70 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 61,86 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 56,19 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Microsoft am 22.10.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Microsoft einen Gewinn von 13,35 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

