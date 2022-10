Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft gewinnt am Mittag an Boden

Um 12:22 Uhr sprang die Microsoft-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 235,50 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Microsoft-Aktie bei 236,95 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 236,95 EUR. Bisher wurden via XETRA 15.271 Microsoft-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.11.2021 bei 310,65 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 24,19 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.10.2022 (224,25 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Microsoft-Aktie mit einem Verlust von 5,02 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 324,38 USD für die Microsoft-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Microsoft am 25.10.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,35 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,27 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 50.122,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Microsoft einen Umsatz von 45.317,00 USD eingefahren.

Microsoft dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 24.01.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Microsoft-Aktie in Höhe von 9,62 USD im Jahr 2023 aus.

