Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite legt am Donnerstagnachmittag den Rückwärtsgang ein

NASDAQ Composite-Performance im Fokus

Der NASDAQ Composite bewegt sich aktuell auf rotem Terrain.

Am Donnerstag notiert der NASDAQ Composite um 19:59 Uhr via NASDAQ 0,42 Prozent tiefer bei 16.849,06 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,248 Prozent auf 16.878,63 Punkte an der Kurstafel, nach 16.920,58 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Donnerstag bei 16.779,38 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 16.900,46 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn fiel der NASDAQ Composite bereits um 0,820 Prozent zurück. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Monat, am 30.04.2024, bei 15.657,82 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.02.2024, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 16.091,92 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 30.05.2023, lag der NASDAQ Composite bei 13.017,43 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 14,11 Prozent. Bei 17.032,66 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 14.477,57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Metalink (+ 3.123,14 Prozent auf 0,39 USD), Forward Air (+ 15,49 Prozent auf 16,55 USD), Red Robin Gourmet Burgers (+ 14,26 Prozent auf 7,69 USD), American Superconductor (+ 14,00 Prozent auf 18,00 USD) und Amtech Systems (+ 8,70 Prozent auf 6,00 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Salesforce (-20,99 Prozent auf 214,61 USD), American Eagle Outfitters (-7,53 Prozent auf 22,24 USD), Cutera (-6,67 Prozent auf 2,10 USD), Nektar Therapeutics (-6,52 Prozent auf 1,29 USD) und DexCom (-6,45 Prozent auf 119,41 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Anglo American-Aktie. 6.807.357 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 2,962 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Comtech Telecommunications-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 15,87 Prozent an der Spitze im Index.

