SAP-Aktie nachbörslich freundlich: SAP plant starkes Cloud-Wachstum - Aktienrückkauf in Milliardenhöhe nach Qualtrics-Verkauf

Der Softwarekonzern will jetzt - ohne die vor dem Verkauf stehende US-Tochter Qualtrics - einen Betriebsgewinn von 11,5 Milliarden Euro bei einem Gesamtumsatz von mehr als 37,5 Milliarden Euro erreichen, wobei für das Cloudgeschäft Erlöse von mehr als 21,5 Milliarden Euro angepeilt werden.

Ausgehend von den Werten von 2022 müsste SAP beim Cloudumsatz eine jährliche Wachstumsrate von über 23 Prozent, beim Gesamtumsatz von mehr als 8 Prozent und beim operativen Ergebnis von 13 Prozent schaffen.

Außerdem nannte SAP eine Prognose für das Cloud-Bruttoergebnis von 16,3 Milliarden Euro und für den für Free Cashflow von rund 7,5 Milliarden Euro.

Die bisherige Guidance stammt aus dem Herbst 2020. Sie lautete beim Umsatz in der Cloud auf über 22 Milliarden und insgesamt auf über 36 Milliarden bei einem Betriebsergebnis von über 11,5 Milliarden Euro. Ihre Überarbeitung war neben der Trennung von Qualtrics auch auf die - nach hohen Investitionen - fokussierte Ausrichtung auf das Cloudgeschäft notwendig geworden. Diese hatte im ersten Quartal erste Erfolge gezeigt und für eine Rückkehr zum Wachstum beim Betriebsergebnis gesorgt. Bereits im Januar hatte CEO Christian Klein betont, dass der Konzern seinem (bisherigen) Plan für die Ziele 2025 schon voraus sei.

Neue Mittelfristziele hatte SAP bereits im vergangenen Jahr angekündigt. Sie waren jetzt von dem seit März amtierenden neuen Finanzchef Dominik Asam finalisiert worden. Der bisherige Amtsinhaber Luka Mucic hatte den Konzern im März nach einer mehrwöchigen Übergabephase mit Asam nach 27 Jahren mit noch unbekanntem Ziel verlassen.

SAP will nach Qualtrics-Verkauf Aktien in Milliardenhöhe zurückkaufen

SAP will in großem Stil Aktien zurückkaufen und damit einen Teil des Erlöses aus dem im Herbst vor dem Abschluss stehenden Verkauf der US-Tochter Qualtrics an die Aktionäre leiten. Das Volumen betrage bis zu 5 Milliarden Euro. Die Rückkäufe sollen in der zweiten Jahreshälfte beginnen und bis 2025 vollständig umgesetzt sein. Bedingung für den Start sei allerdings der Vollzug der Qualtrics-Transaktion, so SAP.

Das starke Momentum im Geschäft sei ein weiterer Grund für die Entscheidung zum Aktienrückkauf gewesen. "Die stetige Kapitalrückführung an Aktionäre hat für uns Priorität und ist Ausdruck unserer Finanzdisziplin", sagte Finanzvorstand Dominik Asam.

Zuletzt hatte der Softwarekonzern 2022 und 2020 eigene Aktien zurückgekauft für jeweils rund 1,5 Milliarden Euro.

Im nachbörslichen Handel steigt die SAP-Aktie via Tradegate im Vergleich zum XETRA-Schlusskurs zeitweise um 0,23 Prozent auf 121,60 Euro.

Von Hans-Joachim Koch

FRANKFURT (Dow Jones)

