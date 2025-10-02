Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Moderna am Nachmittag ins Plus

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Moderna. Im NASDAQ-Handel gewannen die Moderna-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Die Moderna-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 27,76 USD. Die Moderna-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 28,10 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,07 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 414.842 Moderna-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.10.2024 bei 63,64 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 129,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 16.05.2025 auf bis zu 23,16 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Moderna-Aktie derzeit noch 16,57 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Moderna-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 42,00 USD für die Moderna-Aktie aus.

Moderna veröffentlichte am 01.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Moderna vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,13 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,33 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Moderna im vergangenen Quartal 142,00 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 41,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Moderna 241,00 Mio. USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Moderna am 30.10.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Moderna-Verlust in Höhe von -9,596 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

