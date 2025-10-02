DAX24.423 +1,3%Est505.646 +1,2%MSCI World4.329 +0,1%Top 10 Crypto16,58 +1,7%Nas22.844 +0,4%Bitcoin103.015 +2,1%Euro1,1717 -0,1%Öl64,25 -1,8%Gold3.857 -0,2%
Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Donnerstagabend mit Aufschlag

02.10.25 20:24 Uhr
Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Donnerstagabend mit Aufschlag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Moderna. Die Moderna-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 27,84 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Moderna Inc
24,09 EUR 0,26 EUR 1,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,9 Prozent auf 27,84 USD zu. Der Kurs der Moderna-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 28,10 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,07 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.426.629 Moderna-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 63,64 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Moderna-Aktie damit 56,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 16.05.2025 gab der Anteilsschein bis auf 23,16 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Moderna-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 42,00 USD für die Moderna-Aktie aus.

Moderna veröffentlichte am 01.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -2,13 USD. Ein Jahr zuvor waren -3,33 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Moderna in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 41,08 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 142,00 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 241,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Moderna-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -9,596 USD je Aktie in den Moderna-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

Nachrichten zu Moderna Inc

