Profil
Aktie im Fokus

Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Nachmittag billiger

10.11.25 16:08 Uhr
Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Nachmittag billiger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Moderna. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 24,22 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Moderna Inc
20,82 EUR 0,24 EUR 1,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Moderna-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 24,22 USD. Die Moderna-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 24,20 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,77 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 477.886 Moderna-Aktien.

Am 09.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,90 USD an. Mit einem Zuwachs von 110,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 16.05.2025 auf bis zu 23,16 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 4,40 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 42,00 USD aus.

Am 06.11.2025 hat Moderna die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,51 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 45,44 Prozent auf 1,02 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.02.2026 erfolgen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Moderna-Verlust in Höhe von -8,504 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

Nachrichten zu Moderna Inc

DatumMeistgelesen
mehr Analysen