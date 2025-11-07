DAX23.558 -0,7%Est505.570 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,57 -2,9%Nas22.684 -1,6%Bitcoin86.694 -1,2%Euro1,1582 +0,3%Öl63,54 -0,1%Gold3.992 +0,4%
Notierung im Fokus

Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Freitagnachmittag schwächer

07.11.25 16:08 Uhr
Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Freitagnachmittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 23,86 USD abwärts.

Die Moderna-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,9 Prozent auf 23,86 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Moderna-Aktie ging bis auf 23,52 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 23,87 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 372.348 Moderna-Aktien umgesetzt.

Bei 56,65 USD erreichte der Titel am 08.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 137,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 23,16 USD erreichte der Anteilsschein am 16.05.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Moderna-Aktie 2,95 Prozent sinken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Moderna-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Moderna-Aktie bei 42,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Moderna am 01.08.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,13 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Moderna ein Ergebnis je Aktie von -3,33 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 142,00 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 41,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 241,00 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Moderna dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 19.02.2026 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -8,773 USD je Moderna-Aktie.

Redaktion finanzen.net

