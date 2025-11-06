Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Nachmittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von Moderna gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Moderna konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 4,0 Prozent auf 24,50 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 15:53 Uhr wies die Moderna-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 4,0 Prozent auf 24,50 USD nach oben. Die Moderna-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 25,56 USD. Bei 25,19 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.620.117 Moderna-Aktien.
Am 08.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 56,65 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 131,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,16 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Moderna-Aktie 5,49 Prozent sinken.
Nachdem Moderna seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 42,00 USD.
Moderna gewährte am 01.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -2,13 USD. Ein Jahr zuvor waren -3,33 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 41,08 Prozent auf 142,00 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 241,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Moderna wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 19.02.2026 vorlegen.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -9,607 USD je Moderna-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.net
Nachrichten zu Moderna Inc
Analysen zu Moderna Inc
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.11.2024
|Moderna Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.09.2024
|Moderna Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.2024
|Moderna Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.01.2024
|Moderna Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.2023
|Moderna Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.01.2024
|Moderna Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.2023
|Moderna Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.11.2023
|Moderna Buy
|UBS AG
|23.10.2023
|Moderna Buy
|UBS AG
|17.02.2023
|Moderna Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.11.2024
|Moderna Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.2024
|Moderna Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.09.2024
|Moderna Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
