So entwickelt sich Moderna

Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Abend verlustreich

05.11.25 20:23 Uhr
Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Abend verlustreich

Die Aktie von Moderna gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Moderna-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 23,67 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Moderna Inc
20,66 EUR -1,25 EUR -5,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Moderna befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,3 Prozent auf 23,67 USD ab. In der Spitze fiel die Moderna-Aktie bis auf 23,49 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 23,85 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.657.856 Moderna-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 56,65 USD. Dieser Kurs wurde am 08.11.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 139,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 16.05.2025 gab der Anteilsschein bis auf 23,16 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Moderna-Aktie ist somit 2,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Moderna-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Moderna 0,000 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 42,00 USD.

Am 01.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,13 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Moderna ein Ergebnis je Aktie von -3,33 USD vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 41,08 Prozent auf 142,00 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte Moderna 241,00 Mio. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Moderna-Verlust in Höhe von -9,607 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

S&P 500-Papier Moderna-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Moderna-Investment von vor 3 Jahren verloren

Moderna-Aktie nach gescheiterter Studie im Sinkflug - So reagiert die BioNTech-Aktie

S&P 500-Papier Moderna-Aktie: So viel Verlust hätte ein Moderna-Investment von vor einem Jahr eingefahren

In eigener Sache

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

mehr Analysen