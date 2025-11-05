DAX24.087 +0,6%Est505.678 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,08 +2,2%Nas23.510 +0,7%Bitcoin90.130 +1,9%Euro1,1478 -0,1%Öl64,18 -0,3%Gold3.982 +1,3%
Kursentwicklung

Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Mittwochnachmittag im Plus

05.11.25 16:08 Uhr
Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Mittwochnachmittag im Plus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Moderna. Die Moderna-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 23,88 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Moderna Inc
20,71 EUR -1,20 EUR -5,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 23,88 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Moderna-Aktie bisher bei 23,91 USD. Bei 23,85 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 388.828 Moderna-Aktien umgesetzt.

Am 08.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 56,65 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 137,23 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 16.05.2025 Kursverluste bis auf 23,16 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Moderna-Aktie liegt somit 3,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Moderna-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Moderna-Aktie bei 42,00 USD.

Am 01.08.2025 hat Moderna die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Moderna vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,13 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,33 USD je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 142,00 Mio. USD, gegenüber 241,00 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 41,08 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Moderna am 06.11.2025 vorlegen.

In der Moderna-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -9,607 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen