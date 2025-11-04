Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna zeigt sich am Dienstagnachmittag freundlich

Notierung im Fokus

Die Aktie von Moderna gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Moderna-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 24,94 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Moderna-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 24,94 USD zu. Die Moderna-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 24,95 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 24,62 USD. Zuletzt wechselten 371.022 Moderna-Aktien den Besitzer.

Bei 56,65 USD markierte der Titel am 08.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Moderna-Aktie 127,15 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,16 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Moderna-Aktie derzeit noch 7,16 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 42,00 USD.

Am 01.08.2025 hat Moderna in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei -2,13 USD. Ein Jahr zuvor waren -3,33 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 142,00 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 41,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 241,00 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Moderna-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet.

2025 dürfte Moderna einen Verlust von -9,607 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

S&P 500-Papier Moderna-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Moderna-Investment von vor 3 Jahren verloren

Moderna-Aktie nach gescheiterter Studie im Sinkflug - So reagiert die BioNTech-Aktie

S&P 500-Papier Moderna-Aktie: So viel Verlust hätte ein Moderna-Investment von vor einem Jahr eingefahren