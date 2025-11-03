Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna verliert am Nachmittag

Moderna im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Moderna. Zuletzt fiel die Moderna-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 4,0 Prozent auf 26,07 USD ab.

Das Papier von Moderna befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 4,0 Prozent auf 26,07 USD ab. In der Spitze büßte die Moderna-Aktie bis auf 26,02 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,50 USD. Zuletzt wechselten 483.138 Moderna-Aktien den Besitzer.

Am 08.11.2024 markierte das Papier bei 56,65 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 117,30 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,16 USD ab. Derzeit notiert die Moderna-Aktie damit 12,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Moderna-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 42,00 USD.

Moderna ließ sich am 01.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,13 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Moderna ein Ergebnis je Aktie von -3,33 USD vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 41,08 Prozent zurück. Hier wurden 142,00 Mio. USD gegenüber 241,00 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Moderna veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Moderna-Verlust in Höhe von -9,608 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

S&P 500-Papier Moderna-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Moderna-Investment von vor 3 Jahren verloren

Moderna-Aktie nach gescheiterter Studie im Sinkflug - So reagiert die BioNTech-Aktie

S&P 500-Papier Moderna-Aktie: So viel Verlust hätte ein Moderna-Investment von vor einem Jahr eingefahren