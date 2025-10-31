Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Abend tiefer
Die Aktie von Moderna gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Moderna-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 3,4 Prozent auf 27,19 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Die Moderna-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 3,4 Prozent auf 27,19 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Moderna-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 26,87 USD aus. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 27,77 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 2.696.571 Moderna-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 56,65 USD. Dieser Kurs wurde am 08.11.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 108,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der Moderna-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,16 USD. Dieser Wert wurde am 16.05.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Moderna-Aktie ist somit 14,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Moderna-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Moderna-Aktie bei 42,00 USD.
Moderna gewährte am 01.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,13 USD. Im Vorjahresquartal hatten -3,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 142,00 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 41,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 241,00 Mio. USD umgesetzt worden waren.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet.
Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -9,608 USD je Moderna-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie
S&P 500-Papier Moderna-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Moderna-Investment von vor 3 Jahren verloren
Moderna-Aktie nach gescheiterter Studie im Sinkflug - So reagiert die BioNTech-Aktie
S&P 500-Papier Moderna-Aktie: So viel Verlust hätte ein Moderna-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Übrigens: Moderna und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Moderna
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Moderna
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com
Nachrichten zu Moderna Inc
Analysen zu Moderna Inc
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.11.2024
|Moderna Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.09.2024
|Moderna Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.2024
|Moderna Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.01.2024
|Moderna Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.2023
|Moderna Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.01.2024
|Moderna Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.2023
|Moderna Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.11.2023
|Moderna Buy
|UBS AG
|23.10.2023
|Moderna Buy
|UBS AG
|17.02.2023
|Moderna Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.11.2024
|Moderna Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.2024
|Moderna Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.09.2024
|Moderna Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Moderna Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen