Heute im Fokus
US-Börsen schließen in der Gewinnzone -- DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix im Fokus
Top News
Sind die Großkunden des Chipgiganten NVIDIA auch die größte Gefahr?
Hot Stocks heute: BASF startet im November mit Aktienrückkaufprogramm - KSB wächst in Nord- und Südamerika 
Profil
Moderna im Blick

Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Abend tiefer

31.10.25 20:23 Uhr
Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Abend tiefer

Die Aktie von Moderna gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Moderna-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 3,4 Prozent auf 27,19 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Moderna Inc
23,63 EUR -0,96 EUR -3,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Moderna-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 3,4 Prozent auf 27,19 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Moderna-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 26,87 USD aus. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 27,77 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 2.696.571 Moderna-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 56,65 USD. Dieser Kurs wurde am 08.11.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 108,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der Moderna-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,16 USD. Dieser Wert wurde am 16.05.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Moderna-Aktie ist somit 14,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Moderna-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Moderna-Aktie bei 42,00 USD.

Moderna gewährte am 01.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,13 USD. Im Vorjahresquartal hatten -3,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 142,00 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 41,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 241,00 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -9,608 USD je Moderna-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

S&P 500-Papier Moderna-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Moderna-Investment von vor 3 Jahren verloren

Moderna-Aktie nach gescheiterter Studie im Sinkflug - So reagiert die BioNTech-Aktie

S&P 500-Papier Moderna-Aktie: So viel Verlust hätte ein Moderna-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Nachrichten zu Moderna Inc

DatumMeistgelesen
mehr Analysen