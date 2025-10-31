DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -1,3%Nas23.648 +0,3%Bitcoin94.638 +1,2%Euro1,1523 -0,4%Öl65,06 +0,5%Gold3.986 -1,3%
Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna büßt am Freitagnachmittag ein

31.10.25 16:08 Uhr
Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna büßt am Freitagnachmittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Moderna. Zuletzt ging es für die Moderna-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 3,3 Prozent auf 27,21 USD.

Die Moderna-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 3,3 Prozent auf 27,21 USD. Die Abwärtsbewegung der Moderna-Aktie ging bis auf 26,87 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 27,77 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.409.994 Moderna-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 56,65 USD markierte der Titel am 08.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Moderna-Aktie somit 51,97 Prozent niedriger. Am 16.05.2025 gab der Anteilsschein bis auf 23,16 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Moderna 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Moderna-Aktie wird bei 42,00 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Moderna am 01.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,13 USD. Im Vorjahresquartal waren -3,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 142,00 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 41,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 241,00 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Moderna wird am 06.11.2025 gerechnet.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -9,608 USD je Moderna-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

