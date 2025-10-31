Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna büßt am Freitagnachmittag ein
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Moderna. Zuletzt ging es für die Moderna-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 3,3 Prozent auf 27,21 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Moderna-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 3,3 Prozent auf 27,21 USD. Die Abwärtsbewegung der Moderna-Aktie ging bis auf 26,87 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 27,77 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.409.994 Moderna-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 56,65 USD markierte der Titel am 08.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Moderna-Aktie somit 51,97 Prozent niedriger. Am 16.05.2025 gab der Anteilsschein bis auf 23,16 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Moderna 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Moderna-Aktie wird bei 42,00 USD angegeben.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Moderna am 01.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,13 USD. Im Vorjahresquartal waren -3,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 142,00 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 41,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 241,00 Mio. USD umgesetzt worden waren.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Moderna wird am 06.11.2025 gerechnet.
In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -9,608 USD je Moderna-Aktie stehen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie
S&P 500-Papier Moderna-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Moderna-Investment von vor 3 Jahren verloren
Moderna-Aktie nach gescheiterter Studie im Sinkflug - So reagiert die BioNTech-Aktie
S&P 500-Papier Moderna-Aktie: So viel Verlust hätte ein Moderna-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Übrigens: Moderna und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Moderna
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Moderna
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com
Nachrichten zu Moderna Inc
Analysen zu Moderna Inc
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.11.2024
|Moderna Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.09.2024
|Moderna Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.2024
|Moderna Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.01.2024
|Moderna Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.2023
|Moderna Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.01.2024
|Moderna Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.2023
|Moderna Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.11.2023
|Moderna Buy
|UBS AG
|23.10.2023
|Moderna Buy
|UBS AG
|17.02.2023
|Moderna Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.11.2024
|Moderna Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.2024
|Moderna Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.09.2024
|Moderna Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Moderna Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen