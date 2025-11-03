Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Montagabend vermehrt von Moderna

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 7,0 Prozent auf 25,26 USD.

Die Moderna-Aktie notierte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 7,0 Prozent auf 25,26 USD. Die Moderna-Aktie sank bis auf 25,01 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 26,50 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 2.037.862 Moderna-Aktien den Besitzer.

Am 08.11.2024 markierte das Papier bei 56,65 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Moderna-Aktie damit 55,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 16.05.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,16 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Moderna-Aktie ist somit 8,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Moderna-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Analysten bewerten die Moderna-Aktie im Durchschnitt mit 42,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Moderna am 01.08.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,13 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Moderna ein EPS von -3,33 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Moderna in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 41,08 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 142,00 Mio. USD im Vergleich zu 241,00 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Moderna-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Moderna im Jahr 2025 -9,608 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

