Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Abend mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Moderna gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Moderna-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 3,9 Prozent auf 23,93 USD abwärts.

Die Moderna-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr um 3,9 Prozent auf 23,93 USD nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Moderna-Aktie bis auf 23,87 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 24,62 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.855.361 Moderna-Aktien.

Am 08.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,65 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Moderna-Aktie somit 57,76 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 23,16 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 3,24 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Moderna-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Moderna 0,000 USD aus. Analysten bewerten die Moderna-Aktie im Durchschnitt mit 42,00 USD.

Moderna gewährte am 01.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,13 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Moderna -3,33 USD je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 142,00 Mio. USD, gegenüber 241,00 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 41,08 Prozent präsentiert.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Moderna 2025 einen Verlust in Höhe von -9,607 USD ausweisen wird.

