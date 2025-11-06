Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna tendiert am Abend fester

Kursentwicklung

Die Aktie von Moderna zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Moderna-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,1 Prozent auf 24,30 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Moderna-Papiere um 20:08 Uhr 3,1 Prozent. Bei 25,56 USD erreichte die Moderna-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,19 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 3.989.561 Moderna-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 56,65 USD. Dieser Kurs wurde am 08.11.2024 erreicht. Derzeit notiert die Moderna-Aktie damit 57,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 16.05.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,16 USD ab. Der derzeitige Kurs der Moderna-Aktie liegt somit 4,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Moderna-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 42,00 USD je Moderna-Aktie aus.

Am 01.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,13 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,33 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Moderna mit einem Umsatz von insgesamt 142,00 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 241,00 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 41,08 Prozent verringert.

Moderna dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 19.02.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Moderna-Verlust in Höhe von -9,607 USD je Aktie aus.



