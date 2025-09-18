Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Freitagabend mit Einbußen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Moderna gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Moderna-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,4 Prozent im Minus bei 24,85 USD.

Das Papier von Moderna gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 2,4 Prozent auf 24,85 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Moderna-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 24,84 USD aus. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 25,40 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.517.690 Moderna-Aktien den Besitzer.

Am 20.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 71,85 USD. Gewinne von 189,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,16 USD. Dieser Wert wurde am 16.05.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 6,82 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Moderna-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 42,00 USD je Moderna-Aktie aus.

Moderna ließ sich am 01.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,13 USD gegenüber -3,33 USD im Vorjahresquartal verkündet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 142,00 Mio. USD – eine Minderung von 41,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 241,00 Mio. USD eingefahren.

Moderna dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren.

In der Moderna-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -9,654 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

