Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna springt am Montagabend hoch

Die Aktie von Moderna zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Moderna-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 6,1 Prozent auf 26,79 USD.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Moderna zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 6,1 Prozent auf 26,79 USD. Der Kurs der Moderna-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 27,10 USD zu. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 25,07 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.329.410 Moderna-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.10.2024 bei 67,94 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 153,65 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 16.05.2025 auf bis zu 23,16 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 13,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Moderna-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Analysten bewerten die Moderna-Aktie im Durchschnitt mit 42,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Moderna am 01.08.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,13 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Moderna -3,33 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Moderna mit einem Umsatz von insgesamt 142,00 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 241,00 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 41,08 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Moderna 2025 einen Verlust in Höhe von -9,596 USD ausweisen wird.

