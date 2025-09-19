Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt

Aktienentwicklung

Die Aktie von Moderna gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Moderna-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 25,60 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Moderna-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 25,60 USD. Bei 25,60 USD markierte die Moderna-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,07 USD. Von der Moderna-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 317.243 Stück gehandelt.

Am 01.10.2024 markierte das Papier bei 67,94 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Moderna-Aktie 165,39 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.05.2025 bei 23,16 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Moderna-Aktie mit einem Verlust von 9,55 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Moderna-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 42,00 USD.

Am 01.08.2025 äußerte sich Moderna zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Moderna vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,13 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,33 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 41,08 Prozent zurück. Hier wurden 142,00 Mio. USD gegenüber 241,00 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Moderna-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet.

2025 dürfte Moderna einen Verlust von -9,596 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

