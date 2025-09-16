Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste

Kurs der Moderna

Die Aktie von Moderna gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Moderna befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,4 Prozent auf 25,10 USD ab.

Die Moderna-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 25,10 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Moderna-Aktie bei 24,86 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,40 USD. Zuletzt wechselten 608.622 Moderna-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (71,85 USD) erklomm das Papier am 20.09.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Moderna-Aktie 186,25 Prozent zulegen. Am 16.05.2025 gab der Anteilsschein bis auf 23,16 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Moderna-Aktie liegt somit 8,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Moderna-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 42,00 USD an.

Am 01.08.2025 hat Moderna in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,13 USD. Im Vorjahresquartal hatten -3,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 41,08 Prozent auf 142,00 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 241,00 Mio. USD gelegen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Moderna wird am 30.10.2025 gerechnet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -9,654 USD je Moderna-Aktie in den Büchern stehen.

