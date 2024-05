Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna schießt am Mittwochnachmittag hoch

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Moderna gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Moderna konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 5,4 Prozent auf 151,39 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Moderna zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 5,4 Prozent auf 151,39 USD. In der Spitze gewann die Moderna-Aktie bis auf 151,55 USD. Mit einem Wert von 142,90 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 380.886 Moderna-Aktien umgesetzt.

Am 22.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 151,55 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der Moderna-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 62,56 USD. Dieser Wert wurde am 03.11.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 58,68 Prozent würde die Moderna-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Moderna 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 178,00 USD an.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Moderna am 02.05.2024. Das EPS lag bei -3,08 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,20 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 167,00 Mio. USD – eine Minderung von 91,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,87 Mrd. USD eingefahren.

Moderna dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Moderna 2024 einen Verlust in Höhe von -7,036 USD ausweisen wird.

