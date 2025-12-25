S&P 500-Titel Moderna-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Moderna von vor 3 Jahren bedeutet
Vor Jahren Moderna-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 3 Jahren wurde das Moderna-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 199,08 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in die Moderna-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,023 Moderna-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 164,51 USD, da sich der Wert einer Moderna-Aktie am 24.12.2025 auf 32,75 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 83,55 Prozent abgenommen.
Alle Moderna-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12,63 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
