S&P 500-Titel Moderna-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Moderna von vor 3 Jahren bedeutet

25.12.25 16:00 Uhr
Vor Jahren Moderna-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Moderna Inc
27,58 EUR -2,79 EUR -9,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 3 Jahren wurde das Moderna-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 199,08 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in die Moderna-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,023 Moderna-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 164,51 USD, da sich der Wert einer Moderna-Aktie am 24.12.2025 auf 32,75 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 83,55 Prozent abgenommen.

Alle Moderna-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

