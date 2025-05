Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Nachmittag im Minusbereich

So bewegt sich Moderna

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Moderna. Zuletzt ging es für die Moderna-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 25,77 USD.

Das Papier von Moderna befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,1 Prozent auf 25,77 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Moderna-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 25,51 USD aus. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 25,51 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 297.073 Moderna-Aktien umgesetzt.

Bei 170,35 USD markierte der Titel am 25.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 561,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 23,16 USD erreichte der Anteilsschein am 16.05.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Moderna-Aktie mit einem Verlust von 10,15 Prozent wieder erreichen.

Moderna-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 67,33 USD je Moderna-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Moderna am 01.05.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,52 USD. Im Vorjahresquartal waren -3,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 35,33 Prozent zurück. Hier wurden 108,00 Mio. USD gegenüber 167,00 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2025 erfolgen.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -10,072 USD je Moderna-Aktie.

