Kursentwicklung

Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna gewinnt am Abend an Boden

25.11.25 20:23 Uhr
Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna gewinnt am Abend an Boden

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Moderna. Zuletzt wies die Moderna-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 24,46 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Moderna Inc
21,03 EUR -0,03 EUR -0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr wies die Moderna-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 24,46 USD nach oben. Der Kurs der Moderna-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 24,56 USD zu. Bei 24,25 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 986.970 Moderna-Aktien gehandelt.

Am 08.01.2025 markierte das Papier bei 48,91 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 100,00 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 22,29 USD am 22.11.2025. Derzeit notiert die Moderna-Aktie damit 9,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Moderna-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Moderna 0,000 USD aus.

Moderna gewährte am 06.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Moderna hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,51 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,03 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 1,02 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 45,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Moderna 1,86 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Moderna wird am 19.02.2026 gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -8,092 USD je Moderna-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Analysen zu Moderna Inc

DatumRatingAnalyst
19.11.2024Moderna HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.09.2024Moderna UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.08.2024Moderna Sector PerformRBC Capital Markets
12.01.2024Moderna OutperformRBC Capital Markets
03.11.2023Moderna BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12.01.2024Moderna OutperformRBC Capital Markets
03.11.2023Moderna BuyGoldman Sachs Group Inc.
02.11.2023Moderna BuyUBS AG
23.10.2023Moderna BuyUBS AG
17.02.2023Moderna BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
19.11.2024Moderna HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2024Moderna Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
13.09.2024Moderna UnderweightJP Morgan Chase & Co.

