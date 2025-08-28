Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Freitagabend mit roten Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von Moderna gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Moderna-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,7 Prozent auf 24,05 USD nach.

Die Aktie verlor um 20:07 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,7 Prozent auf 24,05 USD. Der Kurs der Moderna-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 23,85 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 24,25 USD. Der Tagesumsatz der Moderna-Aktie belief sich zuletzt auf 1.099.456 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (79,94 USD) erklomm das Papier am 11.09.2024. 232,46 Prozent Plus fehlen der Moderna-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,16 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Moderna-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Moderna-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 56,00 USD an.

Am 01.08.2025 hat Moderna in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,13 USD. Im Vorjahresquartal hatten -3,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 41,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 142,00 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 241,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -9,676 USD je Moderna-Aktie.

