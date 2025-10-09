Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna fällt am Abend

Blick auf Moderna-Kurs

Die Aktie von Moderna gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Moderna gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,7 Prozent auf 27,45 USD abwärts.

Die Moderna-Aktie musste um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 27,45 USD. Das bisherige Tagestief markierte Moderna-Aktie bei 27,40 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,06 USD. Von der Moderna-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 993.645 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.10.2024 bei 59,73 USD. Der derzeitige Kurs der Moderna-Aktie liegt somit 54,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,16 USD ab. Derzeit notiert die Moderna-Aktie damit 18,55 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Moderna-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 42,00 USD.

Moderna veröffentlichte am 01.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,13 USD gegenüber -3,33 USD im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig standen 142,00 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 41,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Moderna 241,00 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Moderna wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -9,596 USD je Moderna-Aktie.

