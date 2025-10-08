Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez am Abend billiger

Aktie im Blick

Die Aktie von Mondelez gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Mondelez-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 61,45 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 61,45 USD. In der Spitze fiel die Mondelez-Aktie bis auf 61,45 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 62,16 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 827.127 Mondelez-Aktien.

Am 16.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 72,70 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Mondelez-Aktie damit 15,47 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 06.02.2025 auf bis zu 53,95 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Mondelez-Aktie damit 13,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,93 USD. Im Vorjahr hatte Mondelez 1,79 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Mondelez gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,45 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,98 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Mondelez einen Umsatz von 8,34 Mrd. USD eingefahren.

Mondelez dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mondelez-Aktie in Höhe von 3,02 USD im Jahr 2025 aus.

