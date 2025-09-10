DAX23.704 +0,3%ESt505.387 +0,5%Top 10 Crypto16,10 +1,9%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin97.506 +0,1%Euro1,1737 +0,3%Öl66,24 -2,0%Gold3.637 -0,1%
11.09.25 20:24 Uhr
Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez steigt am Abend

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Mondelez. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 62,66 USD zu.

Die Mondelez-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 62,66 USD. Im Tageshoch stieg die Mondelez-Aktie bis auf 63,20 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 62,45 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 561.452 Mondelez-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 75,97 USD erreichte der Titel am 17.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,24 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.02.2025 bei 53,95 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mondelez-Aktie 16,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,79 USD an Mondelez-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,93 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Mondelez am 29.07.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,49 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Mondelez 8,98 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,34 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Mondelez-Gewinn in Höhe von 3,03 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

