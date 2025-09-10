Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez steigt am Abend
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Mondelez. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 62,66 USD zu.
Werte in diesem Artikel
Die Mondelez-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 62,66 USD. Im Tageshoch stieg die Mondelez-Aktie bis auf 63,20 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 62,45 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 561.452 Mondelez-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 75,97 USD erreichte der Titel am 17.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,24 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.02.2025 bei 53,95 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mondelez-Aktie 16,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,79 USD an Mondelez-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,93 USD.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Mondelez am 29.07.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,49 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Mondelez 8,98 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,34 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Mondelez-Gewinn in Höhe von 3,03 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Mondelez-Aktie
Mondelez-Aktie aber freundlich: Verbraucherschützer ziehen wegen Milka-Verpackung vor Gericht
S&P 500-Wert Mondelez-Aktie: Über diese Dividende können sich Mondelez-Anleger freuen
Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 bricht zum Handelsstart ein
Übrigens: Mondelez und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Mondelez
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mondelez
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Nachrichten zu Mondelez
Analysen zu Mondelez
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.05.2017
|Mondelez Buy
|Deutsche Bank AG
|15.02.2017
|Mondelez International Hold
|Deutsche Bank AG
|10.11.2016
|Mondelez International Hold
|Deutsche Bank AG
|28.04.2016
|Mondelez International Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.2015
|Mondelez International Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.05.2017
|Mondelez Buy
|Deutsche Bank AG
|28.04.2016
|Mondelez International Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.2015
|Mondelez International Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.2015
|Mondelez International Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.2015
|Mondelez International Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.02.2017
|Mondelez International Hold
|Deutsche Bank AG
|10.11.2016
|Mondelez International Hold
|Deutsche Bank AG
|27.02.2013
|Mondelez International halten
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|29.11.2012
|Mondelez International halten
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|26.10.2012
|Mondelez International halten
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Mondelez nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen