Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Mondelez zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Mondelez zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,9 Prozent auf 57,51 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Mondelez-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 57,51 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Mondelez-Aktie bei 57,55 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 57,02 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 184.576 Mondelez-Aktien den Besitzer.

Am 24.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 71,15 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 23,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 53,95 USD erreichte der Anteilsschein am 06.02.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mondelez-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 1,79 USD an Mondelez-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,93 USD aus.

Am 28.10.2025 lud Mondelez zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,57 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,63 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,74 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Mondelez einen Umsatz von 9,20 Mrd. USD eingefahren.

Die Mondelez-Bilanz für Q4 2025 wird am 03.02.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mondelez-Aktie in Höhe von 2,90 USD im Jahr 2025 aus.

