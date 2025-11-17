DAX23.556 -1,3%Est505.635 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,56 -0,5%Nas22.828 -0,3%Bitcoin80.337 -1,2%Euro1,1601 -0,2%Öl64,27 ±-0,0%Gold4.067 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Netflix 552484 SAP 716460 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Allianz 840400 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sackt ab -- Wall Street stabil -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu -- Netflix mit Mega-Aktiensplit -- NVIDIA, Palantir, Xpeng, Rüstungsaktien, Amazon, Geely, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co. Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.
Fokus auf Aktienkurs

Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez tendiert am Montagnachmittag südwärts

17.11.25 16:08 Uhr
Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez tendiert am Montagnachmittag südwärts

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Mondelez. Die Mondelez-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 56,30 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mondelez
48,50 EUR -0,34 EUR -0,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Mondelez-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 56,30 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Mondelez-Aktie bis auf 56,29 USD. Bei 56,78 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 135.928 Mondelez-Aktien.

Bei 71,15 USD erreichte der Titel am 24.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Mondelez-Aktie somit 20,87 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.02.2025 bei 53,95 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mondelez-Aktie mit einem Verlust von 4,17 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,93 USD. Im Vorjahr erhielten Mondelez-Aktionäre 1,79 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mondelez am 28.10.2025. Es stand ein EPS von 0,57 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mondelez noch ein Gewinn pro Aktie von 0,63 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 9,74 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Mondelez 9,20 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 03.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Mondelez-Gewinn in Höhe von 2,90 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mondelez-Aktie

Mondelez-Aktie aber freundlich: Verbraucherschützer ziehen wegen Milka-Verpackung vor Gericht

S&P 500-Wert Mondelez-Aktie: Über diese Dividende können sich Mondelez-Anleger freuen

Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 bricht zum Handelsstart ein

In eigener Sache

Übrigens: Mondelez und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mondelez

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mondelez

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Mondelez

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Mondelez

DatumRatingAnalyst
03.05.2017Mondelez BuyDeutsche Bank AG
15.02.2017Mondelez International HoldDeutsche Bank AG
10.11.2016Mondelez International HoldDeutsche Bank AG
28.04.2016Mondelez International OutperformRBC Capital Markets
26.10.2015Mondelez International OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
03.05.2017Mondelez BuyDeutsche Bank AG
28.04.2016Mondelez International OutperformRBC Capital Markets
26.10.2015Mondelez International OutperformRBC Capital Markets
31.07.2015Mondelez International BuyDeutsche Bank AG
31.07.2015Mondelez International OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
15.02.2017Mondelez International HoldDeutsche Bank AG
10.11.2016Mondelez International HoldDeutsche Bank AG
27.02.2013Mondelez International haltenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
29.11.2012Mondelez International haltenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
26.10.2012Mondelez International haltenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Mondelez nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen