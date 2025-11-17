Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez tendiert am Montagnachmittag südwärts

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Mondelez. Die Mondelez-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 56,30 USD abwärts.

Die Mondelez-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 56,30 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Mondelez-Aktie bis auf 56,29 USD. Bei 56,78 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 135.928 Mondelez-Aktien.

Bei 71,15 USD erreichte der Titel am 24.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Mondelez-Aktie somit 20,87 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.02.2025 bei 53,95 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mondelez-Aktie mit einem Verlust von 4,17 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,93 USD. Im Vorjahr erhielten Mondelez-Aktionäre 1,79 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mondelez am 28.10.2025. Es stand ein EPS von 0,57 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mondelez noch ein Gewinn pro Aktie von 0,63 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 9,74 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Mondelez 9,20 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 03.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Mondelez-Gewinn in Höhe von 2,90 USD je Aktie aus.

