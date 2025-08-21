DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.638 +1,9%Nas21.508 +1,9%Bitcoin99.666 +3,0%Euro1,1719 +1,0%Öl67,82 +0,2%Gold3.371 +1,0%
Fokus auf Aktienkurs

Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez am Abend mit Kursplus

22.08.25 20:25 Uhr
Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez am Abend mit Kursplus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Mondelez. Die Mondelez-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 63,26 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mondelez
54,76 EUR 0,69 EUR 1,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr wies die Mondelez-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 63,26 USD nach oben. Bei 63,92 USD erreichte die Mondelez-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 63,35 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten 768.121 Mondelez-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 76,05 USD erreichte der Titel am 11.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.02.2025 bei 53,95 USD. Der derzeitige Kurs der Mondelez-Aktie liegt somit 17,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Mondelez-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,79 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,93 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Mondelez am 29.07.2025. Das EPS wurde auf 0,49 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,68 Prozent auf 8,98 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,34 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,03 USD je Aktie in den Mondelez-Büchern.

Redaktion finanzen.net

