Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez fällt am Montagabend

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Mondelez. Die Mondelez-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,5 Prozent auf 56,13 USD nach.

Die Mondelez-Aktie musste um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 56,13 USD. Die Mondelez-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 55,91 USD ab. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 57,00 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 966.080 Mondelez-Aktien umgesetzt.

Bei 71,15 USD erreichte der Titel am 24.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Mondelez-Aktie liegt somit 21,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 06.02.2025 gab der Anteilsschein bis auf 53,95 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Mondelez-Aktie damit 4,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Mondelez-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,79 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,93 USD aus.

Am 28.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,57 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,63 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,20 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,74 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 03.02.2026 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je Mondelez-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,90 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mondelez-Aktie

Mondelez-Aktie aber freundlich: Verbraucherschützer ziehen wegen Milka-Verpackung vor Gericht

S&P 500-Wert Mondelez-Aktie: Über diese Dividende können sich Mondelez-Anleger freuen

Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 bricht zum Handelsstart ein