Blick auf Mondelez-Kurs

24.11.25 16:10 Uhr
Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Mondelez am Montagnachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Mondelez gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Mondelez-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,2 Prozent auf 56,34 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mondelez
48,95 EUR -0,37 EUR -0,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Mondelez-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 56,34 USD. Der Kurs der Mondelez-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 56,22 USD nach. Bei 57,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 252.492 Mondelez-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 71,15 USD. Dieser Kurs wurde am 24.07.2025 erreicht. Gewinne von 26,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.02.2025 bei 53,95 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,24 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,79 USD an Mondelez-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,93 USD.

Am 28.10.2025 äußerte sich Mondelez zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,57 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,63 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,74 Mrd. USD – ein Plus von 5,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mondelez 9,20 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Mondelez wird am 03.02.2026 gerechnet.

In der Mondelez-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,90 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

mehr Analysen