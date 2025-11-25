Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez am Dienstagabend schwächer

Blick auf Mondelez-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Mondelez. Die Mondelez-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 56,08 USD.

Der Mondelez-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 56,08 USD. Das Tagestief markierte die Mondelez-Aktie bei 55,72 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 55,74 USD. Der Tagesumsatz der Mondelez-Aktie belief sich zuletzt auf 1.000.029 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 71,15 USD. Der derzeitige Kurs der Mondelez-Aktie liegt somit 21,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 06.02.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 53,95 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Mondelez-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,79 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,93 USD belaufen.

Mondelez veröffentlichte am 28.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,57 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,63 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,74 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,20 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Mondelez am 03.02.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mondelez einen Gewinn von 2,90 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mondelez-Aktie

Mondelez-Aktie aber freundlich: Verbraucherschützer ziehen wegen Milka-Verpackung vor Gericht

S&P 500-Wert Mondelez-Aktie: Über diese Dividende können sich Mondelez-Anleger freuen

Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 bricht zum Handelsstart ein