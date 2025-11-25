Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez zieht am Dienstagnachmittag an

Kurs der Mondelez

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Mondelez. Zuletzt konnte die Aktie von Mondelez zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 56,58 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Mondelez zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 56,58 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Mondelez-Aktie bei 56,65 USD. Bei 55,74 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 244.409 Mondelez-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 24.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 71,15 USD. Gewinne von 25,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 53,95 USD ab. Derzeit notiert die Mondelez-Aktie damit 4,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Mondelez-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,79 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,93 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mondelez am 28.10.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,57 USD, nach 0,63 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,74 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,20 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 03.02.2026 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,90 USD je Aktie in den Mondelez-Büchern.

