Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Vormittag mit Abschlägen
Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 566,00 EUR ab.
Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 566,00 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie sank bis auf 564,00 EUR. Mit einem Wert von 568,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 9.657 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 615,80 EUR erreichte der Titel am 24.04.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,80 Prozent. Am 14.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 435,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,14 Prozent.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 21,75 EUR. Im Vorjahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 20,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 578,25 EUR.
Am 23.02.2023 legte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 11,05 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ein EPS von 11,05 EUR je Aktie vermeldet. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 11.11.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 12.11.2026.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 47,00 EUR je Aktie belaufen.
