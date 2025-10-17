Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Anleger schicken Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Vormittag ins Minus

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Minus bei 540,60 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,1 Prozent auf 540,60 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie sank bis auf 539,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 540,40 EUR. Bisher wurden heute 19.872 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gehandelt.

Bei 615,80 EUR erreichte der Titel am 24.04.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,91 Prozent. Am 14.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 460,80 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,76 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Nachdem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft seine Aktionäre 2024 mit 20,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 22,18 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 582,00 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 08.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 15,94 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 12,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,27 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 17,53 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,57 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 12.11.2026 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 49,00 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

