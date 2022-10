Lufthansa-Aktie: Lufthansa überprüft Iran-Flüge - Bernstein hebt Ziel für Lufthansa an

Für diesen Freitag seien zwei Lufthansa -Flüge und einer der Tochter Austrian Airlines gestrichen worden, sagte eine Unternehmenssprecherin in Frankfurt. Voraussichtlich noch am Nachmittag werde über eine Wiederaufnahme der Verbindungen entschieden.

Am Donnerstagvormittag hatten Mitarbeiter im Fahrwerkschacht eines aus Teheran gelandeten Airbus A340 eine männliche Leiche entdeckt. Zur Identität des Mannes war zunächst nichts bekannt. Die Ermittlungen zu dem Tod hat das Polizeipräsidium Frankfurt übernommen, das zunächst keine Einzelheiten mitteilte. Der Direktflug LH601 Teheran-Frankfurt dauerte am Donnerstag laut dem Trackingdienst Flightradar24 knapp fünf Stunden und landete um 05.18 Uhr in Frankfurt.

Bernstein hebt Ziel für Lufthansa auf 5,25 Euro - 'Underperform'

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Lufthansa anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 4,75 auf 5,25 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Die Fluggesellschaft habe (fast) wieder ihren normalen Betrieb aufgenommen, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Freitag vorliegenden Studie. Derweil seien die Aktien gemessen an den Fundamentaldaten immer noch teuer.

/ceb/isa/DP/ngu

FRANKFURT/TEHERAN/NEW YORK (dpa-AFX)

