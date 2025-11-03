DAX24.132 +0,7%Est505.679 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,20 -4,7%Nas23.835 +0,5%Bitcoin92.721 -3,4%Euro1,1522 -0,1%Öl64,84 -0,4%Gold4.002 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Amazon 906866 BYD A0M4W9 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Humanoid Global A41B76 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Über 24.000 Punkten: DAX letztlich höher -- US-Börsen schließen uneins -- Palantir steigert Umsatz und Gewinn -- OpenAI, Amazon, ON Semiconductor, Berkshire Hathaway im Fokus
Top News
S&P 500 bleibt in KI-Hand: Aktien von NVIDIA, Apple, Microsoft & Co. dominieren weiter - Jefferies sieht Potenzial in 2026 S&P 500 bleibt in KI-Hand: Aktien von NVIDIA, Apple, Microsoft & Co. dominieren weiter - Jefferies sieht Potenzial in 2026
BioNTech-Aktie stabil: Verluste weiter eingedämmt - Geld von Bristol Myers Squibb BioNTech-Aktie stabil: Verluste weiter eingedämmt - Geld von Bristol Myers Squibb
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.

NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 24.117 Pkt - SAF-Holland mit Abgaben

03.11.25 22:31 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
SAF-HOLLAND SE
14,02 EUR -0,08 EUR -0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Die Aktien von SAF-Holland standen im nachbörslichen Handel am Montag im Fokus. Der Zulieferer hat die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025 gesenkt und verwies zur Begründung darauf, dass sich im wichtigen nordamerikanischen Lkw-Markt das Geschäftsumfeld in den vergangenen Monaten weiter eingetrübt hat. Vor diesem Hintergrund wird für das Geschäftsjahr 2025 mit einem Konzernumsatz zwischen 1,70 und 1,75 Milliarden Euro gerechnet, nach einer bisherigen Schätzung von rund 1,80 Milliarden Euro. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 1,5 Prozent tiefer getaxt. Die Umsätze waren allerdings sehr gering, so ein Händler.

Wer­bung

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.132 24.117 -0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 03, 2025 16:31 ET (21:31 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf SAF-HOLLAND

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAF-HOLLAND

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu SAF-HOLLAND SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu SAF-HOLLAND SE

DatumRatingAnalyst
29.10.2025SAF-HOLLAND SE BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
16.10.2025SAF-HOLLAND SE HoldDeutsche Bank AG
16.10.2025SAF-HOLLAND SE BuyWarburg Research
12.08.2025SAF-HOLLAND SE BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.08.2025SAF-HOLLAND SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
29.10.2025SAF-HOLLAND SE BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
16.10.2025SAF-HOLLAND SE BuyWarburg Research
12.08.2025SAF-HOLLAND SE BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.08.2025SAF-HOLLAND SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025SAF-HOLLAND SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
16.10.2025SAF-HOLLAND SE HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025SAF-HOLLAND SE HoldDeutsche Bank AG
16.07.2025SAF-HOLLAND SE HoldDeutsche Bank AG
15.04.2025SAF-HOLLAND SE HoldDeutsche Bank AG
31.03.2025SAF-HOLLAND SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
25.03.2021SAF-HOLLAND SE Inhaber-Akt ReduceKepler Cheuvreux
03.12.2020SAF-HOLLAND SE Inhaber-Akt ReduceKepler Cheuvreux
26.11.2020SAF-HOLLAND SE Inhaber-Akt ReduceKepler Cheuvreux
18.11.2020SAF-HOLLAND SE Inhaber-Akt ReduceKepler Cheuvreux
21.10.2020SAF-HOLLAND SE Inhaber-Akt ReduceKepler Cheuvreux

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAF-HOLLAND SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen