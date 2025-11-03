NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 24.117 Pkt - SAF-Holland mit Abgaben
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Die Aktien von SAF-Holland standen im nachbörslichen Handel am Montag im Fokus. Der Zulieferer hat die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025 gesenkt und verwies zur Begründung darauf, dass sich im wichtigen nordamerikanischen Lkw-Markt das Geschäftsumfeld in den vergangenen Monaten weiter eingetrübt hat. Vor diesem Hintergrund wird für das Geschäftsjahr 2025 mit einem Konzernumsatz zwischen 1,70 und 1,75 Milliarden Euro gerechnet, nach einer bisherigen Schätzung von rund 1,80 Milliarden Euro. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 1,5 Prozent tiefer getaxt. Die Umsätze waren allerdings sehr gering, so ein Händler.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
24.132 24.117 -0,1%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros
(END) Dow Jones Newswires
November 03, 2025 16:31 ET (21:31 GMT)
