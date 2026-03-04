NACHBÖRSE/XDAX -1,4% auf 23.180 Pkt - Formycon-Aktie unter Druck

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

DOW JONES--Von einem sehr lebhaften nachbörslichen Geschäft berichtete am Mittwoch ein Händler von Lang & Schwarz. Der Markt sei mit den schwachen Vorgaben von der Wall Street weiter gefallen. Die Umsätze seien dabei sehr hoch gewesen. Bei den Einzelwerten stand die Formycon-Aktie unter Druck, nachdem die Veröffentlichung des testierten Jahres- und Konzernabschlusses für 2025 verschoben wird. Wie das Biopharma-Unternehmen mitteilte, sei ein wesentlicher Grund die Umstellung auf ein neues internes Finanzplanungssystem, das im Berichtszeitraum konzernweit implementiert worden sei. Die Veröffentlichung des testierten Jahres- und Konzernabschlusses für 2025 sei im Laufe des Aprils 2026 und somit weiterhin im Rahmen der gesetzlichen und börsenrechtlichen Fristen vorgesehen. Die Aktien wurden 12,5 Prozent tiefer getaxt.

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