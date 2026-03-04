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NACHBÖRSE/XDAX -1,4% auf 23.180 Pkt - Formycon-Aktie unter Druck

18.03.26 21:22 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Formycon AG
17,60 EUR -2,02 EUR -10,30%
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DOW JONES--Von einem sehr lebhaften nachbörslichen Geschäft berichtete am Mittwoch ein Händler von Lang & Schwarz. Der Markt sei mit den schwachen Vorgaben von der Wall Street weiter gefallen. Die Umsätze seien dabei sehr hoch gewesen. Bei den Einzelwerten stand die Formycon-Aktie unter Druck, nachdem die Veröffentlichung des testierten Jahres- und Konzernabschlusses für 2025 verschoben wird. Wie das Biopharma-Unternehmen mitteilte, sei ein wesentlicher Grund die Umstellung auf ein neues internes Finanzplanungssystem, das im Berichtszeitraum konzernweit implementiert worden sei. Die Veröffentlichung des testierten Jahres- und Konzernabschlusses für 2025 sei im Laufe des Aprils 2026 und somit weiterhin im Rahmen der gesetzlichen und börsenrechtlichen Fristen vorgesehen. Die Aktien wurden 12,5 Prozent tiefer getaxt.

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XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

23.180 23.502 -1,4%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 18, 2026 16:23 ET (20:23 GMT)

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24.11.2025Formycon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
13.11.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
02.10.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
17.09.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
24.11.2025Formycon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
13.11.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
02.10.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
17.09.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
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