NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 beendet den Handel im Minus

22.05.24 22:32 Uhr

Zum Handelsschluss legten Anleger in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Letztendlich ging der NASDAQ 100 nahezu unverändert (minus 0,05 Prozent) bei 18.705,20 Punkten aus dem Handel. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,105 Prozent höher bei 18.733,54 Punkten in den Mittwochshandel, nach 18.713,80 Punkten am Vortag. Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 18.756,69 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18.606,16 Zählern. So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht Auf Wochensicht kletterte der NASDAQ 100 bereits um 0,787 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.04.2024, lag der NASDAQ 100 bei 17.210,89 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.02.2024, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 18.004,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.05.2023, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 13.849,74 Punkten. Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 13,06 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18.756,69 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.249,19 Punkten markiert. Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100 Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Moderna (+ 13,67 Prozent auf 163,33 USD), Analog Devices (+ 10,86 Prozent auf 240,16 USD), Enphase Energy (+ 8,73 Prozent auf 121,23 USD), Electronic Arts (+ 4,88 Prozent auf 135,14 USD) und ON Semiconductor (+ 4,77 Prozent auf 76,29 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Lululemon Athletica (-7,23 Prozent auf 299,63 USD), Tesla (-3,48 Prozent auf 180,11 USD), Sirius XM (-3,11 Prozent auf 2,80 USD), PayPal (-2,98 Prozent auf 62,19 USD) und Baker Hughes (-2,82 Prozent auf 32,09 USD). Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Tesla-Aktie. 15.379.428 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,911 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf Im NASDAQ 100 verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,11 Prozent die attraktivste Dividendenrendite. Redaktion finanzen.net

