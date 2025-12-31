NASDAQ Composite Index-Papier DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel Verlust hätte ein DENTSPLY SIRONA-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

DENTSPLY SIRONA-Performance

Investoren, die vor Jahren in DENTSPLY SIRONA-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 31.12.2022 wurde die DENTSPLY SIRONA-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das DENTSPLY SIRONA-Papier bei 31,84 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die DENTSPLY SIRONA-Aktie investiert hätte, hätte er nun 314,070 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 30.12.2025 3.580,40 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 11,40 USD belief. Mit einer Performance von -64,20 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von DENTSPLY SIRONA belief sich jüngst auf 2,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net