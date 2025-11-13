NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA gibt am Donnerstagvormittag nach

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von NEL ASA. Die NEL ASA-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 0,221 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 09:17 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 0,221 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die NEL ASA-Aktie bisher bei 0,220 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,224 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 213.091 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Am 12.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,334 EUR. Der derzeitige Kurs der NEL ASA-Aktie liegt somit 33,813 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.03.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,166 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die NEL ASA-Aktie damit 33,052 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

NEL ASA-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 NOK, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 NOK aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 3,24 NOK aus.

NEL ASA veröffentlichte am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,05 NOK. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,07 NOK ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 17,09 Prozent auf 303,37 Mio. NOK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 365,90 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Am 04.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass NEL ASA im Jahr 2025 -0,290 NOK je Aktie Verlust verbuchen wird.

