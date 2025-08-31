Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE verliert am Montagmittag
Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 117,80 EUR.
Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 117,80 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 117,60 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 118,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 4.889 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.08.2025 bei 138,50 EUR. 17,57 Prozent Plus fehlen der Nemetschek SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 86,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 26,49 Prozent Luft nach unten.
Nemetschek SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,550 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,616 EUR aus. Analysten bewerten die Nemetschek SE-Aktie im Durchschnitt mit 122,39 EUR.
Am 31.07.2025 hat Nemetschek SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,45 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,36 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 290,03 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 227,69 Mio. EUR in den Büchern standen.
Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte Nemetschek SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Nemetschek SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 22.10.2026.
Experten taxieren den Nemetschek SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,88 EUR je Aktie.
Analysen zu Nemetschek SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|Nemetschek SE Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.2025
|Nemetschek SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.2025
|Nemetschek SE Neutral
|UBS AG
|04.08.2025
|Nemetschek SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.2025
|Nemetschek SE Add
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|Nemetschek SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.08.2025
|Nemetschek SE Add
|Baader Bank
|31.07.2025
|Nemetschek SE Add
|Baader Bank
|24.07.2025
|Nemetschek SE Add
|Baader Bank
|22.07.2025
|Nemetschek SE Add
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|Nemetschek SE Neutral
|UBS AG
|04.08.2025
|Nemetschek SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.2025
|Nemetschek SE Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.2025
|Nemetschek SE Neutral
|UBS AG
|31.07.2025
|Nemetschek SE Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|Nemetschek SE Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.2025
|Nemetschek SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.2025
|Nemetschek SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2025
|Nemetschek SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.2025
|Nemetschek SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
