Blick auf Aktienkurs

Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE bricht am Donnerstagnachmittag ein

11.09.25 16:13 Uhr
Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE bricht am Donnerstagnachmittag ein

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Nemetschek SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 6,4 Prozent auf 104,90 EUR ab.

Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 6,4 Prozent im Minus bei 104,90 EUR. In der Spitze fiel die Nemetschek SE-Aktie bis auf 103,90 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 111,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nemetschek SE-Aktien beläuft sich auf 157.460 Stück.

Am 11.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 138,50 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 32,03 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.09.2024 bei 87,25 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie.

Zuletzt erhielten Nemetschek SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,621 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 122,39 EUR für die Nemetschek SE-Aktie aus.

Am 31.07.2025 äußerte sich Nemetschek SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,45 EUR. Im letzten Jahr hatte Nemetschek SE einen Gewinn von 0,36 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 290,03 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 27,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 227,69 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 22.10.2026 dürfte Nemetschek SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Nemetschek SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,89 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Nemetschek Group

mehr Analysen