Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittag mit angezogener Handbremse

So bewegt sich Nemetschek SE

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Nemetschek SE. Kaum Ausschläge verzeichnete die Nemetschek SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 105,70 EUR.

Anleger zeigten sich um 11:45 Uhr bei der Nemetschek SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 105,70 EUR. In der Spitze gewann die Nemetschek SE-Aktie bis auf 107,30 EUR. Die Abwärtsbewegung der Nemetschek SE-Aktie ging bis auf 105,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 106,90 EUR. Von der Nemetschek SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 24.500 Stück gehandelt.

Am 11.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 138,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nemetschek SE-Aktie 31,03 Prozent zulegen. Bei 87,25 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Verlust von 17,46 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Nemetschek SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,550 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,621 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 122,39 EUR.

Nemetschek SE veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,45 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,36 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 27,38 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 290,03 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 227,69 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Nemetschek SE am 05.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Nemetschek SE-Anleger Experten zufolge am 22.10.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Nemetschek SE ein EPS in Höhe von 1,89 EUR in den Büchern stehen haben wird.

