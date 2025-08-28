DAX23.944 -0,4%ESt505.369 -0,5%Top 10 Crypto15,53 -2,3%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin94.279 -2,1%Euro1,1666 -0,1%Öl68,19 -0,1%Gold3.405 -0,4%
Blick auf Aktienkurs

Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE tendiert am Freitagmittag nahe Vortagesschluss

29.08.25 12:05 Uhr
Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE tendiert am Freitagmittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von Nemetschek SE hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Nemetschek SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 119,00 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nemetschek SE
120,80 EUR 2,30 EUR 1,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bei der Nemetschek SE-Aktie ließ sich um 11:43 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 119,00 EUR. Im Tageshoch stieg die Nemetschek SE-Aktie bis auf 121,00 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 118,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 119,00 EUR. Bisher wurden heute 13.251 Nemetschek SE-Aktien gehandelt.

Am 11.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 138,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 14,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 86,60 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 27,23 Prozent würde die Nemetschek SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR an Nemetschek SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,616 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 122,39 EUR je Nemetschek SE-Aktie aus.

Am 31.07.2025 hat Nemetschek SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,45 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 290,03 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 27,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nemetschek SE einen Umsatz von 227,69 Mio. EUR eingefahren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Nemetschek SE wird am 05.11.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Nemetschek SE-Anleger Experten zufolge am 22.10.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,88 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Bildquellen: Nemetschek Group

